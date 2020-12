Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 37-Jährige bei Verkehrsunfall auf der B211 Neu leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der neuen Bundesstraße 211, in der Gemeinde Ovelgönne, wurde eine 37-jährige Beifahrerin eines Pkw-Opel am Mittwoch, 16. Dezember 2020, leicht verletzt, nachdem die 39-jährige Fahrerin des Pkw die Kontrolle über ihr Fahrzeug in dem Kreisverkehr B211/Strückhauser Straße verlor und von der Fahrbahn abkam.

Die 39-jährige Bremerin befuhr gegen 17:15 Uhr die neue B211 aus Oldenburg kommend in Richtung Brake. In Höhe des dortigen Kreisverkehrs verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam zwischen der ersten und der zweiten Ausfahrt rechts von der Fahrbahn ab und schließlich im wassergefüllten Straßengraben zum Stehen.

Die 37-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die 39-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

