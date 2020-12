Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw Vollbrand auf der B 211 im Bereich Ovelgönne

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Im Anschluss an ein Überholmanöver auf der Bundesstraße 211 (Höhe Heinrich-Schütt-Straße) fing der Motor des Pkw Daimler eines 63-jährigen Fahrzeugführer aus Elsfleth, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, an zu rauchen. Der Fahrzeugführer und dessen Enkelkinder verließen das Fahrzeug. Im Anschluss daran geriet der Pkw in Vollbrand. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren Oldenbrock und Rüdershausen mit 10 Kräften eingesetzt. Der Pkw des 63-Jährigen wurde totalbeschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zu einer anderthalbstündigen Sperrung der Bundesstraße 211.

