Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Butjadingen /Burhave

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, ereignete sich gegen 10:40 Uhr ein Unfall auf der Strandallee in Burhave. Eine 83-jährige Butjenterin fuhr mit ihrem PKW Peugeot rückwärts von einem Grundstück in die Strandallee. Hierbei stieß sie gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten PKW Citroen. Durch den Anstoß wurde die offenstehende Schiebetür in Bewegung gesetzt. Eine 67-jährige Frau aus Butjadingen war zu diesem Zeitpunkt gerade mit dem Einladen in dieses Fahrzeug beschäftigt. Sie wurde durch die Schiebetür getroffen und leicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

