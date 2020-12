Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Wohnhaus in Düsternort +++ Zeugen gesucht

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 11.20 Uhr und 19:05 Uhr in ein Wohnhaus in der Düsternortstraße ein. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentür in das Objekt. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bekleidungsgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt aktuell bei etwa 800 Euro.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

