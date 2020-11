FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LZ1 - Person von LKW überfahren, Person liegt noch unter dem LKW

Freiwillige Feuerwehr Werne

Am Donnerstagmittag um 12:36 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße Kirchhof-Mottenheim in Werne alarmiert. Einsatzstichwort auf dem digitalem Meldeempfänger lautete "TH_PERSON_KLEMMT - Person von LKW überfahren, Person liegt noch unter dem LKW". Ein LKW hatte Aufgrund unbekannter Ursache einen Fußgänger mit Rollator übersehen und ihn überfahren. Dabei wurde der Fußgänger mehrere Meter unter dem LKW mitgeschliffen und dabei schwer verletzt. Ein Notarzt wurde zeitgleich mit dem Rettungsdienst aus Werne per Hubschrauber eingeflogen. Der Rettungshubschrauber [RTH] Christoph 8 aus Lünen landete im Nahbereich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr versorgte der Rettungsdienst bereits die verletzte Person unter dem LKW. Die zuerst eintreffenden Kräfte unterstützten den Rettungsdienst, um Ihnen einen möglichst guten Zugang zum Patienten zu verschaffen. Glücklicherweise war die schwer verletzte Person nicht massiv unter dem LKW eingeklemmt, jedoch schwer verletzt. Die Aufgaben der Feuerwehr beliefen sich auf der Sicherung des LKW sowie Absicherung und Sperrung der Einsatzstelle. Der Betroffene und unter Schock stehende LKW-Fahrer wurde durch die Kräfte der Feuerwehr betreut. Ersthelfer hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich um die verletzte Person unter dem LKW gekümmert. Der schwer verletzte Patient wurde so schonend wie eben möglich auf einem Spinboard unter dem LKW hervorgeholt. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde dieser mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Rettungs-, Bergungs- und Säuberungsarbeiten war die Straße bzw. Kreuzung Kirchhof-Mottenheim / Am freien Stuhl bis ca. 13:45 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge [1-KDOW-1, 1-ELW1, 1-HLF20-1, 1-RW-1, 1-TLF3000-1] und 17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne, ein Rettungswagen [RTW] aus Werne und ein Notarzt vom Rettungshubschrauber [RTH] Christoph 8 aus Lünen sowie zwei Streifenwagen der Werner Polizei. Einsatzende für die Feuerwehr konnte der Leitstelle gegen 13:50Uhr gemeldet werden.

