Polizei Düsseldorf

POL-D: Landesweite Kampagne "Mach dein Passwort stark!" - Kriminalprävention der Düsseldorfer Polizei berät und informiert vor Ort und am Telefon

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Mach dein Passwort stark!", die am Montag von Innenminister Herbert Reul vorgestellt wurde, möchten die Mitarbeiter* der Kriminalprävention der Düsseldorf Polizei am kommenden Mittwoch und Donnerstag Interessierte zum sicheren Umgang mit Passwörtern informieren. Dabei geht es unter anderem um die Fragen: Wie erstelle ich sichere und unterschiedliche Passwörter, wie schütze ich sie vor Missbrauch, wie kann ich die Passwörter sicher speichern, was mache ich, wenn mein Passwort gehackt wurde?

Beratung vor Ort: Das Infomobil der Polizei steht am Mittwoch, 28. Oktober 2020 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Es wird um Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen gebeten.

Telefonische Beratung: Am Donnerstag, 29. Oktober 2020 können sich Düsseldorfer* in der Zeit von 16 Uhr bis 17.30 Uhr telefonisch unter der Nummer 0211-870-5249 von einem Mitarbeiter der Kriminalprävention zu diesem Thema beraten lassen.

Weitere Termine werden rechtzeitig angekündigt.

Informationen zum sicheren Umgang mit Passwörtern finden Sie auch auf der Internetseite: www.mach-dein-passwort-stark.de

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell