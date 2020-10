Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Cecilienallee - Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen - Hochwertige Sportwagen und Führerschein sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. Oktober 2020, 17.26 Uhr

Aufmerksame Zeugen meldeten gestern am frühen Abend der Leitstelle zwei hochmotorisierte Fahrzeuge im Bereich der Cecilienallee, die sich offenkundig ein Straßenrennen lieferten. Durch weitere Hinweise der Zeugen konnten die beiden Fahrzeuge nebst der mutmaßlichen Fahrer, angetroffen und kontrolliert werden.

Die Zeugen fuhren gemeinsam in ihrem Pkw auf der Cecilienallee in Richtung Rotterdammer Straße. Vor ihnen fuhr ein hochmotorisierter italienischer Sportwagen. Dann ordnete sich, so die Zeugen, ein deutscher Sportwagen neben dem italienischen ein. In Höhe Eon-Platz blieben beide Boliden an einer rotzeigenden Ampel stehen. Beide Fahrer hielten kurzen Blickkontakt und gaben im Stand mehrfach Gas, ohne loszufahren. Als die Ampel auf "Grün" umsprang, fuhren beide Autos mit quietschenden Reifen los. Dieses Verhalten wiederholte sich dann noch einmal an einer weiteren Ampel. Auf der Danziger Straße verloren die Zeugen dann den Sichtkontakt zu beiden Sportwagen. Zufällig entdeckten die Zeugen dann den Ferrari an einer Ampel am Verteiler Nordstern. Durch die Positionsangaben konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung dann im Bereich des Flughafens festgestellt werden. Wenig später konnte auch der mutmaßliche Fahrer, ein 45-jähriger Deutscher, mithilfe der Zeugen identifiziert werden. Auch der Porsche und dessen mutmaßlicher Fahrer, ein 23-Jähriger aus München, wurden kurz darauf an dessen Halteradresse ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge und der Führerschein des 23-Jährigen sichergestellt. Der 45-Jährige musste bedingt durch seinen ausländischen Wohnsitz, eine Sicherheitsleistung von 2500 Euro entrichten.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell