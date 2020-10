Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Aufmerksamer Zeuge beobachtet Autoaufbrecher - Mutmaßliches Täter-Duo umgehend festgenommen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 24. Oktober 2020, 15.12 Uhr

Ein wachsamer Zeuge konnte gestern Nachmittag aus einer Wohnung an der Talstraße drei zunächst Unbekannte beobachten, die an der gegenüberliegenden Straßenseite das Seitenfenster eines geparkten Pkw eingeschlagen hatten. Er informierte daraufhin sofort die Polizei. Da er die mutmaßlichen Autoaufbrecher mit sicherem Abstand noch ein Stück verfolgte, konnte er der Einsatzleitstelle noch wichtige Positionsangaben und präzise Täterbeschreibungen per Handy übermitteln. Hierdurch konnten wenig später zwei der drei mutmaßlichen Täter angehalten und festgenommen werden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 68- und 41 Jahre alte Männer algerischer Nationalität. Die beiden versuchten sich mit offenkundig gefälschten Personalpapieren auszuweisen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der 41-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Nach Auskunft des geschädigten Fahrzeughalters wurde glücklicherweise nichts aus dessen Auto gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

