BPOLI-WEIL: Dr. Markus Ritter neuer Leiter der Bundespolizeidirektion Stuttgart - Peter Holzem in den Ruhestand verabschiedet

Dr. Markus Ritter ist seit Beginn dieses Jahres neuer Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Bereits Ende November wurde sein Vorgänger, Peter Holzem, im Rahmen einer Feierstunde mit Wirkung zum 31.12.2019 in Anwesenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Familienangehörigen und Gästen aus dem In- und Ausland in den Ruhestand verabschiedet.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, würdigte die Verdienste von Peter Holzem, die ihm im Laufe seiner 40 Dienstjahre beim damaligen Bundesgrenzschutz und der Bundespolizei zuzuschreiben sind. Zudem bedankte er sich beim scheidenden Präsidenten für die erfolgreiche Leitung der Bundespolizei in Baden-Württemberg. Peter Holzem führte die Bundespolizeidirektion Stuttgart seit ihrer Gründung im Jahr 2008.

Seinem Nachfolger, Dr. Markus Ritter, wünschte Romann viel Erfolg bei seinem künftigen Wirken als Präsident. Dr. Markus Ritter ist 57 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Töchter. Innerhalb der Bundespolizei kann er auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken, zu dem auch langjährige Auslandseinsätze im Kosovo, in Georgien, in Afghanistan und dem Südsudan zählen. Erst im Dezember vergangenen Jahres kehrte Dr. Markus Ritter nach einer Verwendung von 26 Monaten in Bagdad aus dem Irak zurück. Am vergangenen Montag (13.01.2020) trat er seinen Dienst am Direktionssitz in Böblingen an.

Information: Die örtliche Zuständigkeit der Bundespolizeidirektion Stuttgart erstreckt sich geografisch auf das Bundesland Baden-Württemberg. Die Behörde koordiniert die Aufgabenwahrnehmung von sieben nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen auf regionaler und überregionaler Ebene und führt polizeiliche Einsätze bei herausragenden Anlässen. Die Aufgabenerfüllung gemäß Bundespolizeigesetz umfasst u.a. die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs, bahnpolizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet der Bahnanlagen des Bundes, Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs sowie Objektschutzmaßnahmen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

