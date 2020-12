POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Dienstag, 15. Dezember 2020, überquerte eine 83-jährige Fußgängerin aus Wildeshausen gegen 17:15 Uhr fußläufig die Ahlhorner Straße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle und wurde dabei von dem Pkw Skoda eines 54-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus Wildeshausen, erfasst. Dieser hatte die Frau aufgrund der Dunkelheit nicht gesehen und konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Die Seniorin wurde schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Höhe der Sachschäden sind nicht bekannt.

