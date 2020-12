Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer fährt auf Sicherungsanhänger auf +++ A1 im Bereich der Gemeinde Lohne

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Flensburg wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 15. Dezember 2020, auf der A1 im Bereich der Gemeinde Lohne leicht verletzt.

Gegen 11:35 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Opel den Hauptfahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Bremen und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen Sicherungsanhänger auf, der im dortigen Baustellenbereich auf dem Hauptfahrstreifen abgestellt war.

Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell