Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrt mit 3,6 Promille

Bautzen (ots)

Ein 40-jähriger Inder wurde am 20. April 2020 in Bautzen seines Zuges verwiesen. Er war unterwegs von Dresden nach Görlitz und hatte keine gültige Fahrkarte dabei. Trotz vorhandenem Bargeld war er nicht gewillt, einen Fahrschein zu kaufen. Als Bundespolizisten ihn um 16:05 Uhr kontrollierten, zeigte das Atemalkoholgerät umgerechnet 3,62 Promille an. Der Mann konnte sich noch artikulieren und muss sich nun wegen dem Erschleichen von Leistungen verantworten.

