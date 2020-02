Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsdiebstahl in Supermarkt, Von-Lilien-Straße, Hüsten

Arnsberg-Hüsten (ots)

Im Tatzeitraum vom 31.01.2020, 21:00 Uhr bis 01.02.2020, 00:20 Uhr drangen unbekannte Täter in den Eingangsbereich eines Supermarktes in Arnsberg-Hüsten ein, indem sie gewaltsam die verschlossene Glasschiebetür zum Vorraum des Marktes aufschoben. In dem Vorraum waren diverse Lebensmittel und Getränke gelagert. Die Unbekannten Täter entwendeten 6 Kisten Weißbier und flüchteten unerkannt vom Tatort.

