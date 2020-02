Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Straßenraub im Meschede am 01.02.2020, 04.40 Uhr

Meschede (ots)

Am 01.02.2020 befand sich der 43 jährige Geschädigte auf dem Heimweg von einer Feier. Im Bereich der Fußgängerzone wurde er von vier augenscheinlich jugendlichen / heranwachsenden, männlichen Personen angesprochen. Die Personen fragten, ob sie sein Mobiltelefon benutzen dürften oder ob er Bargeld dabei habe. Als der Geschädigte beides verneinte, packte ihn einer der Täter am Kragen und forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons und Bargeld. Der Geschädgigte setzte sich zur Wehr und schubste den Täter weg. Danach lief er weg. Zwei der Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Unterführung zur Lagerstraße, die anderen beiden in Richtung Kolpingstraße. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 17-19 Jahre alt und ca. 160cm bis 170 cm groß. Zwei der Täter trugen Kapuzenpullover. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Der Geschädigte konnte seinen Heimweg unverletzt fortsetzten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

