Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Dezember 2020, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:45 Uhr, einen dunkelblauen Vw Polo, der in der Wurpstraße, auf dem Baustellengelände des ehemaligen Verbrauchermarktes, abgestellt war.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

