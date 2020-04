POL-GT: Polizeihauptkommissar Frank Bertram in den Ruhestand verabschiedet

Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh (MS) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh verabschiedete am Montag (20.04.) Polizeihauptkommissar Frank Bertram in den Ruhestand. Landrat Sven-Georg Adenauer überreichte dem Pensionär die Ruhestandsurkunde.

40 von seinen fast 44 Dienstjahren verbachte Polizeihauptkommissar Frank Bertram im Kreis Gütersloh. Die Bürgerinnen und Bürger von Halle dürften ihn als Bezirksdienstbeamten kennen. 22 Jahre lang war er der erste polizeiliche Ansprechpartner für die Haller. Dabei wollte er nach seiner Ausbildung in der Landespolizeischule "Erich Klausener" in Schloß Holte - Stukenbrock zwar unbedingt im Kreis Gütersloh eingesetzt werden, aber eigentlich nicht in Halle. Denn von dort kommt er weg, wie man hier in Ostwestfalen sagt, und er hatte Bedenken, dass die privaten Verbindungen den Dienst eher hindern. Das Gegenteil ist eingetreten und Frank Bertram war sehr gerne Bezirksdienstbeamter. Für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, hat ihm Freude bereitet. Privates und Dienstliches zu trennen, fiel ihm nicht schwer.

Der Polizeihauptkommissar blickt auf ein bewegtes Leben im Polizeidienst zurück. Zu seinen einschneidenden Erlebnissen zählt ein Einsatz mit einem bewaffneten Posträuber Anfang der 1980er Jahre und ein dienstlicher Motorradunfall. Von allem hat er sich erholt und kann nun guter Gesundheit in den Ruhestand starten.

Das wünscht er sich auch am meisten: gesund bleiben. Spaß am Motorradfahren hat er nach wie vor. Eines seiner Hobbies, das er mit seiner Frau teilt. In seinem Ruhestand möchte er sich nun auch mehr seiner Modelleisenbahn widmen. Eine Polizeiwache fehlt zum Beispiel noch. Und seine Enkel werden noch mehr von ihrem Opa haben.

Neben Landrat Sven-Georg Adenauer gratulierten der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl und Erster Polizeihauptkommissar Uwe Ahlemeyer, Leiter der Polizeiwache Halle zur Pensionierung und wünschten Polizeihauptkommissar Frank Bertram alles Gute.

