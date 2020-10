Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Polizeiwagen und fünf Verletzten

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Engelbertstraße/Saarstraße stießen am Montag gegen 18.30 h ein Polizeifahrzeug und der Pkw einer 37-Jährigen aus Recklinghausen zusammen. Der Polizeiwagen, ein Gruppenfahrzeug, war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, weil die Beamten einen Roller ohne Kennzeichen kontrollieren wollten. Das Polizeifahrzeug fuhr auf der Engelbertstraße in Richtung Pappelallee, die Frau war mit ihrem Wagen auf der Saarstraße in Richtung Südfriedhof unterwegs. An der Kreuzung kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Polizeifahrzeug. Die Frau, ihre 6-jährige Tochter, zwei Polizeibeamte (29 und 24 Jahre alt) eine Polizeibeamtin (23-Jahre alt) wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizeibeamten konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden, die Mutter und ihr Kind wurden stationär aufgenommen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35500 Euro geschätzt. Der Rollerfahrer konnte flüchten. Er war dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Helm mit schwarzem Visier und eine Jacke der Marke "alpha industries".

