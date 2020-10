Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Autoaufbrüche im Ortsteil Rosellen

Neuss-Rosellen (ots)

Am Sonntagmorgen (4.10.), gegen 9 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen aufgebrochenen Opel Astra. Die Geschädigte hatte den Wagen am Samstag (3.10.), gegen 16 Uhr, an der Max-Ernst-Straße in Rosellen geparkt und stellte die Beschädigung am Sonntagmorgen fest. Das Fenster an der Beifahrertür wurde eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Polizeibeamten fielen am Sonntagmorgen außerdem mehrere aufgebrochen Autos am Park & Ride Parkplatz des S-Bahnhofes "Allerheiligen" an der Straße "Am Kirchenmorgen" auf. An einem VW Polo, Audi A1 sowie Opel Astra wurden die Fenster an den Türen eingeschlagen. Art und Umfang möglicher Beute sowie der genaue Tatzeitraum sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie verdächtige Beobachtungen am Park & Ride Parkplatz des S-Bahnhofes Allerheiligen oder an der Max-Ernst-Straße zu den oben genannten Zeiten gemacht oder können Hinweise zu den Autoaufbrüchen geben? Dann setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung.

Denken Sie immer daran: Das Auto ist kein Safe! Lassen Sie Wertsachen nie im Fahrzeug liegen. Räumen Sie Ihren Wagen aus, bevor es andere tun!

