Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200824-4-pdnms Hilfsbereites Einschreiten, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 22.08.20 um 23.24 Uhr verbrachten zwei Freundinnen auf dem frei zugänglichen Geländer der Freiherr-Vom-Stein-Schule ihre Zeit um zu "chillen". Sie saßen unter anderem auf einer geschlossenen Holzsitzbank, als von einer der beiden das Smartphone aus ihrer Hosentasche, zwischen den Brettern hindurch, in das Innere der Holzsitzbank rutschte. Ein Hindurchgreifen war nicht möglich. Da die Holzbretter mit Schrauben befestigt waren, konnten auch die herbeigerufenen Polizisten nicht helfen. Ein in der Nähe wohnender Nachbar, der gerade mit seinem Hund Gassi ging, zeigte sich sehr hilfsbereit und holte geeignetes Werkzeug. So konnte das Smartphone wieder ausgehändigt werden. In Anbetracht der kurzen Zeit bis zum Abfahren des letzten Zuges in Richtung nach Hause der beiden Jugendlichen, wurden sie durch die Polizei zum Bahnhof gefahren. Während der Fahrt rutschte nun der anderen Jugendlichen ihr Smartphone aus der Tasche in den Streifenwagen. Dies wurde jedoch noch rechtzeitig vor der Abfahrt des Zuges festgestellt und das Telefon konnte der Besitzerin noch vor Abfahrt des Zuges übergeben werden.

Mit freundlichen Grüßen Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell