POL-NE: Wohnungseinbrecher trieben ihr Unwesen im Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich-Allrath/Rommerskirchen-Butzheim/Dormagen-Delhoven (ots)

Die Polizei wurde am Freitag (2.10.) um 9:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch an der Kölner Landstraße in Allrath gerufen. Die Hausbewohnerin, die durch Geräusch an ihrer Terrassentür auf den Einbruch aufmerksam wurde, erwischte zwei Frauen, die mit einem Schraubendreher versuchten, die geschlossene Tür aufzuhebeln. Als das Duo sich offensichtlich ertappt fühlte, flüchtete es und fuhr in einem dunkelroten Kombi mit belgischem Kennzeichen in unbekannte Richtung davon. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Zeugin kann die beiden Frauen wie folgt beschreiben: jung, schlanke Statur, gebräunter Teint und schwarze lange Haare.

Am Freitag (2.10.) brachen in der Zeit von 9:45 Uhr bis 12:30 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Tulpenweg in Rommerskirchen ein. Die ungebetenen Gäste verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Hausinneren. Nach ersten Informationen entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Auch in Dormagen waren Einbrecher am Werk. An der Klosterstraße in Delhoven hebelten Unbekannte ein Fenster auf und gelangten somit in das Einfamilienhaus. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Verdächtigen Schränke und Schubladen in mehreren Räumlichkeiten. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag und Sonntag (3./4.10.), in der Zeit von 4 Uhr bis 11:05 Uhr. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Einbrüchen geben können. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

Die Polizei bietet interessierten Wohnungsinhabern an, sich kostenlos über die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz (Telefon: 02131 300-0).

