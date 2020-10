Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wohnungsbrand

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde an der Adolf-Grimme-Straße ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig selbstständig oder mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Haus retten.

Ein Bewohner kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Angaben zur Höhe des Sachschadens können noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

