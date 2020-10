Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Diebstahl aus Auto

Fahrzeugdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen hebelten unbekannte Täter die Hintertür zu einem Ladenlokal an der Bochumer Straße auf. Sie durchsuchen die Räume nach Beute und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Am Sonntag (16:15 Uhr bis 21:45 Uhr) öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen weißen Opel Movano Kleintransporter an der Fröbelstraße. Aus dem Fahrzeug wurden zahlreiche Werkzeug und Werkzeugmaschinen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Am Samstag oder Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Overbergstraße ein. Dazu schlugen sie mehrere Fenster ein. Im Inneren wurden zwei Schließfächer geöffnet, außerdem versuchten die Täter eine Tür einzuschlagen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts.

An der Hertener Straße hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf. Der Einbruch passierte zwischen Samstag 13:00 Uhr und Sonntag 00:30 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Am Freitagvormittag entwendeten unbekannte Täter einen blauen BMW an der Straße Am Böckenbusch im Stadtteil Altendorf Ulfkotte. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor. Das Auto wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen geführt.

Herten

Innerhalb der vergangenen Woche verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Ewaldstraße im Stadtteil Süd. Der Tatzeitraum konnte nicht enger eingegrenzt werden. Die Unbekannten flüchteten mit Schmuck als Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

