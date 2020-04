Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diebe stahlen Bienen, folgenschwerer Unfall beim Ausparken und warum kollidierten das Auto und der Radfahrer?

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Bienenvölker wurden gestohlen - Offenbach

(aa) Ein Imker stellte am Samstagvormittag den Diebstahl seiner acht Bienenvölker fest. Die Bienenstöcke befanden sich auf einem freizugänglichen Grundstück in der Bürgeler Feldgemarkung, Flur 15, unweit der dortigen Photovoltaik-Anlage. Der Tatzeitraum soll zwischen Sonntag, 15. März und letzten Samstag liegen. Die Polizei geht jedoch aufgrund von Reifenspuren davon aus, dass der Diebstahl erst vor wenigen Tagen erfolgte. Die Täter kamen offensichtlich mit einem Fahrzeug und transportierten die "Honigmacher" ab. Die Beamten der Offenbacher Ermittlungsgruppe bitten um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Bienenvölker unter der Rufnummer des 1. Polizeireviers: 069 8098-5100.

2. Folgenschwerer Unfall beim Ausparken - Rödermark

(mm) Beim Ausparken aus einer Parkbucht auf einem Discounter-Parkplatz in der Odenwaldstraße (70er-Hausnummern) ist am Montagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und ein durch den Unfall entstandener Gebäudeschaden an dem Lebensmittelmarkt wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. Kurz nach 8 Uhr parkte eine 69-jährige Frau ihren BMW-Mini rückwärts aus einer Parkbucht. Im Moment des wieder Geradeausfahrens soll sie dann das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. Sie kollidierte dabei gegen einen abgestellten Nissan, der neben ihr in einer Parkbucht stand. Anschließend befuhr der Mini auf einen Grünstreifen und überrollte dabei einen Passanten. Der 52-jährige Mann aus dem Ortsteil Messenhausen soll nach ersten Erkenntnissen dem BMW ausgewichen und dabei gestürzt sein. Anschließend hätte ihn dann der Kleinwagen überfahren. Letztendlich kam die Mini-Fahrerin an der Hausfassade des Discounters zum Stehen. Die Fahrerin aus Ober-Roden musste anschließend leicht verletzt und der Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach (06074 837-0) zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Radfahrer und Autofahrer waren sich wohl uneinig - Erlensee

(mm) Wohl uneinig waren sich zwei Langendiebacher am Montagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 16.20 Uhr ist es zwischen den beiden in Höhe der Hausnummer 41 zu einem Unfall gekommen. Der 73-jährige Q5-Fahrer und der 54-jährige Fahrradfahrer waren zusammengestoßen. Der Mountainbiker erlitt Schürfwunden am Knie. Vorausgegangen waren wohl kurz zuvor unterschiedliche Auffassungen über ihr jeweiliges Verhalten im Straßenverkehr, was dann letztendlich in einem Unfall endete. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen oder von dem offenbar zum Unfall führenden verkehrswidrigen Verhalten der beiden Männer mitbekommen haben, sich auf der Wache in der Cranachstraße in Hanau unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 08.04.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

