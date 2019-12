Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Mit dem richtigen Instinkt zur Festnahme: Taschendiebinnen auf frischer Tat ertappt

Montag, 16. Dezember 2019, 17.00 Uhr

Dank ihres richtigen Gespürs überführten Polizisten eine 15- und 18-Jährige des Taschendiebstahls und konnten einer 77-jährigen Geschädigten ihre Geldbörse zurückgeben.

Die zwei Tatverdächtigen aus Duisburg fielen zunächst einer Ladendetektivin wegen eines versuchten Diebstahls in einem Bekleidungsgeschäft in den Schadow-Arkaden auf. Die verständigten Polizisten brachten die beiden Frauen daraufhin in die Wache, um ihre Personalien zu überprüfen - für eine Festnahme reichte dies aber nicht. Trotzdem blieben die Beamten wachsam: Sie beobachteten unauffällig, wie die Tatverdächtigen nach ihrer Entlassung zielstrebig zur U-Bahnstation der Heinrich-Heine-Allee gingen und dort eine U-Bahn betraten. Unter den Augen der Polizei näherte sich die eine Tatverdächtige einer 77-jährigen Frau und verhielt sich auffällig. Als die beiden 15- und 18-jährigen Frauen dann die Bahn verlassen wollten, griffen die Beamten zu. Eine anschließende Durchsuchung zeigte, dass die Beschuldigten die Geldbörse der 77-jährigen Dame aus der U-Bahn geklaut hatten. Diese gaben die Beamten der Seniorin zurück. Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen.

