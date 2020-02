Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Einbrüche im Bereich Jarmen

Jarmen (ots)

Heute Vormittag (03. Februar 2020) wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Jarmen und Tutow gemeldet. In Jarmen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenlauben in der Burgstraße, Büroräumen einer Gärtnerei sowie auch zum Pfarrhaus. Die Diebe hatten es insbesondere auf Bargeld abgesehen. So auch in Tutow: Aus einem Vereinshaus in der Dammstraße wurde eine Geldsumme im zweistelligen Bereich gestohlen. Der KDD kam zum Einsatz und hat Spuren gesichert.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

