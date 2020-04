Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schussabgabe im Finkenweg, wer hatte Grün an der Ampel und Pick-Up-Fahrer bitte melden!

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Ermittlungen nach Schussabgabe im Finkenweg - Zeugen gesucht - Dietzenbach

(aa) Die Bewohner eines Hauses im Finkenweg riefen am Montagabend die Polizei, weil an einer Fensterscheibe eine Beschädigung durch eine mögliche Schussabgabe festgestellt worden war. Bei der Spurensuche wurden tatsächlich Patronenhülsen am Straßenrand gefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass jemand mit einer Schusswaffe geschossen hat. Die Ermittlungen ergaben, dass bereits am Sonntagabend, zwischen 22 und 23 Uhr, sowohl die Hausbewohner als auch Anwohner Geräusche gehört hatten. Da man diese jedoch nicht zuordnen konnte, erfolgte die Verständigung der Polizei am Montag. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - hat die Ermittlungen übernommen. Die Kripo Offenbach (069 8098-1234) bittet um Hinweise und sucht Zeugen, die am späten Sonntagabend Beobachtungen gemacht haben.

Wer hatte eigentlich Grün? - Hainburg

(mm) Mit der Frage "Wer hatte eigentlich Grün?" muss sich seit Donnerstagnachmittag die Polizei in Seligenstadt befassen. Grund hierfür ist ein Unfall, der sich um 16.34 Uhr in Hainstadt an der Kreuzung Offenbacher Landstraße/Aus der Loh/Gartenstraße ereignete. Im Kreuzungsbereich war ein VW-Polo und ein Dacia Logan zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen gaben gegenüber der Polizei an, dass sie jeweils Grün gehabt hätten. Infolge dessen müsste der andere bei Rot in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben oder sogar Angaben über die Schaltung der dortigen Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt machen können, sich auf der Amtsleitung (06182 8930-0) der Seligenstädter Polizei zu melden. Die 28-jährige Polo-Fahrerin war auf der Offenbacher Landstraße aus nördlicher Richtung kommend in Richtung Gartenstraße unterwegs. Die 62-jährige Logan-Fahrerin befuhr die Straße "Aus der Loh" und wollte in die Gartenstraße fahren. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden an beiden Personenwagen wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.

Main-Kinzig-Kreis

Pick-Up-Fahrer bitte melden! - Gelnhausen

(aa) Nach einem Unfall am Montagmittag "Am Galgenfeld" an der Ausfahrt des Coleman-Center mit einem Schaden von etwa 9.500 Euro sucht die Polizei einen Pick-Up-Fahrer als wichtigen Zeugen. Gegen 13.15 Uhr waren ein Mitsubishi und ein Skoda zusammengestoßen. Anschließend machten beide Autofahrerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 59-jährige Mitsubishi-Fahrerin vom Parkplatz des Coleman-Centers auf die Straße "Am Galgenfeld" eingefahren, um dann nach links in Richtung Freigerichter Straße einzubiegen. Sie hatte dabei die Vorfahrt zu achten. Die 68 Jahre alte Skoda-Lenkerin befuhr die Straße "Am Galgenfeld" in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Die 59-Jährige gab an, dass ihr der Pick-Up-Fahrer die Einfahrt ermöglicht und der Skoda das stehende Fahrzeug links überholt hätte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 68-Jährige behauptet dagegen, dass ihr die Vorfahrt genommen wurde. Der Pick-Up-Fahrer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 07.04.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell