Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Schaulustige bei Wohnhausbrand

Die Polizei schickte am Dienstagnachmittag mehrere Schaulustige nach Hause, die bei einem Brand in Künzelsau-Ohrnberg gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung verstießen. Das Feuer in der Büttelbronner Straße war gegen 14.30 Uhr gemeldet worden. In der Dachisolierung eines Hauses war ein Schwelbrand ausgebrochen, der von den Feuerwehren aus Künzelsau und Steinbach, die mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort waren, schließlich gelöscht werden konnte. Warum das Feuer ausbrach ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Auch die eingesetzte Polizeistreife blieb nicht untätig. Kleinere Ansammlungen von Schaulustigen wurden unter Hinweis auf die Corona-Verordnung aufgelöst.

