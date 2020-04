Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Deutlich alkoholisiert mit dem Roller unterwegs

In der Krautheimer Innenstadt stellten die Beamten des Polizeireviers Künzelsau am Montagabend, gegen 18.00 Uhr, einen betrunkenen Mann fest, der mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Eine vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 58-Jährige mit deutlich über einem Promille unterwegs war. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folg.

Künzelsau: Zeugen gesucht - Rote Ampel überfahren

Viel Glück hatten die Verkehrsteilnehmer am Montag, gegen 12.50 Uhr, an der Kreuzung der Schillerstraße mit der Stuttgarter Straße in Künzelsau. Ein Audi-Fahrer überfuhr von Gaisbach in Richtung Stadtmitte fahrend die für ihn rot zeigende Ampel. Mindestens ein anderer Autofahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu verhindern. Eine Streife der Bereitschaftspolizei beobachtete den Vorfall durch Zufall und konnte den Rotlichtfahrer unmittelbar anhalten, kontrollieren und zur Anzeige bringen. Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Fahrzeugführer, der die Vollbremsung machen musste, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 07940 9400, mit dem Polizeireiver Künzelsau in Verbindung zu setzen.

