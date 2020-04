Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim-Sennfeld: Heuballenbrand

Zum Brand von mehreren Heuballen kam es am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, im Bereich der Korber Straße in Sennfeld. Versuche die Heuballen selbst abzulöschen gelangen den Personen vor Ort nicht weshalb die Feuerwehren Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Warum der Brand ausgebrochen ist konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Hardheim: Fahrraddiebstahl

Eine böse Überraschung erlebte ein 50-Jähriger am Samstagabend um 19.30 Uhr an der Straßenecke Rote Au / Schwabstraße in Hardheim. Der Hardheimer hatte sein Fahrrad erst eine Stunde zuvor dort angeschlossen. Als er zu seinem Fahrrad zurück wollte war dieses gestohlen. Es handelte sich um ein weißes BMX-Kinderfahrrad. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder das Fahrrad machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnumer 06283 50540 zu melden.

Billigheim: Handyverstoß führt zu Drogenfund

Weil sie als Fahrzeugführerin ein Mobiltelefon nutzte wurde eine Peugeot-Fahrerin am Montagnachmittag in der Hauptstraße in Billigheim von einer Streife des Polizeireviers Mosbach kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Im Fahrzeug wurde eine kleine Menge Marihuana gefunden. Die 19-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Handyverstoßes, kommt auch eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeuges unter berauschenden Mitteln, sowie die Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln auf die junge Frau zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell