POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Kirchardt: Unfallflucht vor Fahrschule

Direkt vor einer Fahrschule in Kirchardt hat eine unbekannte Person am Montag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Transporter gestreift. In der Mittagszeit zwischen 12 Uhr und 13.45 Uhr war der VW-Bus eines 61-Jährigen in der Heilbronner Straße geparkt. In diesem Zeitraum hat vermutlich ein LKW oder Bus das Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachtet hat, oder Hinweise auf den Unfallverurrsacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Gelb statt Rosa

Eigentlich wollte der Buga-Zwerg Karl seinen Ruhestand vor dem Bürgeramt in Heilbronn-Sontheim genießen. Diese Rechnung hatte er aber ohne Unbekannte Farbteufel gemacht, die dem rosa Zwerg kurzerhand eine Gelbnote verliehen. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Montag, 7 Uhr übergossen die Täter Karl mit gelber Farbe. Wer die Maler beobachten konnte, oder weiß um wen es sich dabei handelt, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Heilbronn-Sontheim, Telefonnummer 07131 253093, zu melden.

Heilbronn: Zwei verletzte Radfahrer bei Zusammenstoß

In einer Kurve zusammengestoßen sind zwei Radfahrer am Montagmorgen in Heilbronn. Gegen 7.30 Uhr kollidierten ein 36-Jähriger und eine 63-Jährige auf dem Gehweg in der Horkheimer Straße. Beide Radfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die 63-Jährige Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Neckarsulm: Fahrrad gesucht

Eine Überraschung der unschönen Art erlebte ein 76-Jähriger, als er am Samstagmittag nach dem Einkaufen in Neckarsulm feststellte, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Der Mann war zwischen 14.30 Uhr und 15.45 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Rötelstraße einkaufen. Sein Fahrrad hatte er an dem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Den Täter hielt es aber wohl nicht davon ab, das Schloss zu knacken und das Fahrrad mitzunehmen. Wer gesehen hat wie das Fahrrad gestohlen wurde, oder Hinweise auf den Dieb hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

