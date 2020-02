Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Mönchengladbach (ots)

Eine Taschenlampe in Heyden an der Keplerstraße, ein Portemonnaie in Mülfort an der Giesenkirchener Straße und eine Geldbörse im Stadtteil Schmölderpark an der Urftstraße: Dies waren Beutestücke, die unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag, 27. Februar, aus Fahrzeugen entwendet haben, nachdem sie zuvor Scheiben der Autos eingeschlagen hatten.

Bargeld, aber mit einem Betrag in einer ganz geringen Größenordnung, erbeutete ein Täter, der am Donnerstag zwischen 13.50 und 15.40 Uhr in Mülfort an der Brückenstraße zugeschlagen hat. Einen Euro ließ der Unbekannte mitgehen. Der am Fahrzeug entstandene Schaden war um ein Vielfaches höher.

In Mülfort am Backeshof blieb ein Täter am Donnerstag ohne Beute. Und in Heyden an der Lehwaldstraße blieb an diesem Tag eine Tat im Versuchsstadium stecken.

Hinweise werden von der Polizei Mönchengladbach erbeten unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

