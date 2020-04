Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auf dem Weg zum Tierarzt - Rote Ampel überfahren

Weil seine Katze schwer krank war, überfuhr ein 23-Jähriger am Montagmittag in Heilbronn mit seinem Audi wohl mehrere rote Ampeln. Eine Streife des Polizeireviers Heilbronn stand gegen 15.15 Uhr bei Rotlicht an einer Ampel in der Südstraße, als sie von einem hupenden Audi-Fahrer, der das Haltelicht ignorierte, überholt wurde. Der Audi-Lenker fuhr über eine weitere rote Ampel, bevor er von den Beamten angehalten werden konnte. Grund für die Fahrt war die Katze des Fahrers, die er schnellstmöglich zu einem Tierarzt bringen wollte. Die Beamten nahmen den Mann und sein Tier daraufhin kurzherhand mit und brachten beide zum nächsten Tierarzt. Leider konnte die Katze nicht gerettet werden. Trotz allem ist auch eine kranke Katze keine Entschuldigung dafür eine rote Ampel zu überfahren und andere Autofahrer zu gefährden. Da die Fahrt des 23-Jährigen anscheinend von Güglingen bis nach Heilbronn in dieser Weise erfolgte, werden Zeugen gesucht, die die Fahrt gesehen haben oder selbst gefährdet wurden. Hinweisegeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Ittlingen: Arm eingeklemmt

Ihren Arm eingeklemmt hat sich eine Frau am Dienstagmittag in Ittlingen. Die Frau war in der Mühlgasse gegen 14.15 Uhr allein in einer Firma und arbeitete an einer Walze. Aus bislang unbekannter Ursache klemmte sich die 43-Jährige ihren Arm darin ein. Die Frau verletzte sich durch den Arbeitsunfall schwer und musste mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bad Friedrichshall: Eingebrochen und Zigaretten geklaut

Warscheinlich auf die Zigaretten hatten es Unbekannte abgesehen, als sie in der Nacht auf Dienstag in einen Bahnhofskiosk in Bad Friedrichshall-Jagstfeld einbrachen. Die Täter hebelten gegen 2 Uhr die Eingangstür und die Tür zu einem Büroraum in dem Geschäft auf. Im Verkaufsraum stahlen die Täter Bargeld und Zigaretten im fünfstelligen Wert. Wer um den Bahnhof Jagstfeld etwas Verdächtiges gesehen hat, oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefonnummer 07136 980317, zu melden.

