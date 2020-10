Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannter entwendet Geldbörse

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 10:30 Uhr, betrat ein 83-jähriger Gladbecker den Hausflur zu einem Mehrfamilienhaus am Goetheplatz. Ein unbekannter Mann lief erst an ihm vorbei. Im weiteren Verlauf hielt der Tatverdächtige den 83-Jährigen fest und durchsuchte ihn nach Wertgegenständen. Er zog ihm die Geldbörse aus der Hosentasche und flüchtete in Richtung Humboldstraße.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,75 m groß, schlank, bekleidet mit dunklem Wollmantel und schwarzer Wollmütze, führte einen blauen Rucksack mit

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

