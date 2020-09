Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Unfallflucht in Erligheim gesucht; Fahrraddiebstahl in Korntal-Münchingen; Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Korntal-Münchingen; Einbruch in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Erligheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Montag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Hauptstraße in Erligheim begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aus einer Hofeinfahrt rückwärts auf die Hauptstraße eingefahren sein. Hierbei stieß er vermutlich beim Rangieren gegen einen Audi, der auf der gegenüberliegenden Seite am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ an der Fahrertür des geparkten Wagens einen Sachschaden von etwa 1.600 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07142 405-0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Korntal-Münchingen: Mountainbike entwendet

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Montag zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr in der Johannes-Daur-Straße in Korntal zu. Dort stand im Tatzeitraum ein Fahrrad unverschlossen vor einem Drogeriemarkt. Der Unbekannte nutzte diese Gelegenheit und ließ das silberne Mountainbike der Marke Canyon im Wert von über 1.000 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht nun nach Zeugen, die eventuell Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Zweirads geben können.

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Auffahrunfall sorgt für Stau

Ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 09:40 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. In Fahrtrichtung Stuttgart musste im Baustellenbereich ein 24-Jähriger, der am Steuer eines Lkw mit Anhänger saß, auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Offenbar erkannte dies ein nachfolgender 26-Jähriger, der mit einem Lkw Iveco Daily unterwegs war, mutmaßlich zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Aufgrund dessen war der Iveco nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da im Zuge des Unfalls an dem Iveco die Ölwanne beschädigt wurde, lief Öl auf die Fahrbahn und in den angrenzenden Grünbereich. Diesbezüglich wurden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg alarmiert, die sich um die Beseitigung der Betriebsflüssigkeit kümmerten. Während der Unfallaufnahme, der Bergungs- und der Reinigungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen im Baustellenbereich bis etwa 11:15 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Stau von etwa acht Kilometern.

Vaihingen an der Enz: Geldspielautomat aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 08:00 Uhr in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz ihr Unwesen. Die Unbekannten drangen über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten einer Bar und hebelten dort einen Geldspielautomaten auf. Anschließend entwendeten sie das darin enthaltene Bargeld und suchten dann das Weite. Wie viel Bargeld gestohlen wurde und die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell