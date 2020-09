Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Stromaggregat gestohlen; Ehningen: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Stromaggregat gestohlen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag 18:15 Uhr und Dienstag 7:15 Uhr Zugang zu einem in einer Baustelle abgestellten Materialcontainer in der Pforzheimer Straße in Rutesheim und stahlen ein Stromaggregat. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07152 999100 mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung zu setzen.

Ehningen: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Am Montag streifte gegen 17:00 Uhr ein weißer Mercedes vom Typ ML den Außenspiegel eines in der Maurener Straße in Ehningen abgestellten Mercedes. Der Fahrer fuhr weiter ohne anzuhalten. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro verursacht. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

