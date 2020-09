Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehreinsatz in Besigheim; Unfallflucht in Ludwigsburg; Vorfahrtsmissachtung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Heizungsanlage in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Besigheim rückte am Montag gegen 21:30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 23 Wehrleuten zu einem Einsatz in der Ottmarsheimer Straße in Besigheim aus. Dort fing in einem Mehrfamilienhaus vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Heizraum eine Pelletheizung an zu brennen. Eine Bewohnerin bemerkte das Geschehen und alarmierte die Feuerwehr sowie weitere Mitbewohner, die allesamt das Haus verließen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. An der Heizung soll ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein.

Ludwigsburg-West: Seat beschädigt - Verursacher geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die zwischen Montag 07:15 Uhr und 18:15 Uhr in der Wilhelm-Fein-Straße in Ludwigsburg-West begangen wurde, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nach Zeugen. Hinter dem Parkdeck einer Firma stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Rangieren gegen einen geparkten Seat. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von rund 25.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16:40 Uhr in Ludwigsburg-Neckarweihingen ereignete. Ein 62 Jahre alter Linienbusfahrer wollte von der Straße "Krummäcker" geradeaus auf die Straße "Unter dem Hohen Rain" einfahren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 48-jährigen VW-Lenker und stieß mit ihm im Kreuzungsbereich zusammen. Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell