Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Böblingen; Geldwechseltrick in Böblingen; Zeugen nach Vorfall in Sindelfingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht mit 2.500 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Seat, der am Montag zwischen 17:40 Uhr und 19:00 Uhr in der Schickardstraße in Böblingen-Dagersheim abgestellt war. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios und wurde entlang der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr anschließend davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

Böblingen: Geldwechseltrick

Nach einem Geldwechseltrick, der am vergangenen Freitag gegen 13:10 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes wurde ein 66 Jahre alter Mann von einem bislang Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ein Ein-Euro-Stück zu wechseln. Als der 66-Jährige seine Geldbörse öffnete, griff der Kriminelle ebenfalls in den Geldbeutel hinein, angeblich um ihm beim Suchen zu helfen. Nach Abschluss des Wechselvorgangs suchte der Unbekannte das Weite. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sich heraus, dass der dreiste Dieb aus der Geldbörse eine dreistellige Bargeldsumme entwendet hatte. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln. Er ist circa 170 cm groß, trug eine blaue Jeans und ein blaues Polo Shirt. Darüber hinaus hat er ein südländisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit Akzent. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können oder selbst Opfer dieser Betrugsmasche wurden.

Sindelfingen: Zwölfjähriger von Hund gebissen

Ein Zwölfjähriger soll am Montagmorgen von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden sein. Der Bub war mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Maichinger Straße in Sindelfingen unterwegs. Gegen 07:30 Uhr wurde eine noch unbekannte Fußgängerin auf den Jungen aufmerksam und holte ihren angeleinten Hund zu sich. Als der Zwölfjährige im weiteren Verlauf die Frau im Bereich einer Engstelle passierte, schnappte der Hund mutmaßlich nach ihm und verletzte ihn leicht am Arm. Die Beteiligten haben sich dann ohne Austausch ihrer jeweiligen Personendaten voneinander getrennt. Der Junge musste ärztlich versorgt werden. Die Frau ist etwa 60 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, hat eine kräftige Statur, braune, schulterlange lockige Haare und trug eine blaue Jeans. Der Hund, der an einer braunen Leine geführt wurde, war mittelgroß und hat schwarz-weiß-braunes lockiges bis welliges Fell. Zeugen und insbesondere auch die Frau werden gebeten, sich mit der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

