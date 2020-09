Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rauchentwicklung in Schulgebäude nach Dacharbeiten in Sindelfingen; BAB8/ Leonberg: Beim Einfädeln mit Lkw kollidiert

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Rauchentwicklung in Schulgebäude nach Dacharbeiten

Im Rahmen von Dacharbeiten mit einem Heizbrenner an einer Schule in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen kam es am Montag gegen 16:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Einsatz der Feuerwehr. Durch eine Dehnungsfuge geriet flüssiges Betumen in einen Hohlraum und im weiteren Verlauf durch eine weitere Fuge in den Innenraum des Gebäudes. Die Feuerwehr öffnete die Deckenverkleidung und durch den Rauch war eine intensive Lüftung erforderlich. Die zur Notbetreuung im Gebäude befindlichen 17 Kinder wurden bei Rauchentdeckung durch den Hausmeister und die Betreuer unverzüglich aus dem Gebäude gebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehren Sindelfingen und Böblingen, sowie der Polizei waren in großer Anzahl vor Ort.

BAB8/ Leonberg: Beim Einfädeln mit Lkw kollidiert

Am Montag kam es gegen 12:20 Uhr im stockenden Verkehr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) im Bereich Leonberg zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt etwa 16.000 Euro Sachschaden. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Überleitung der Bundesautobahn 81 (BAB81) aus Heilbronn kommend zur BAB8 in Fahrtrichtung München. Als er vom Beschleunigungstreifen auf die rechte Fahrspur der Durchgangsfahrbahn wechseln wollte, kollidierte das hintere linke Fahrzeugheck mit einem dort befindlichen Lkw eines 59-Jährigen, der gerade auf der BAB8 in Richtung München unterwegs war. Der Audi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war der Beschleunigungsstreifen und die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt.

