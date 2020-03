Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Trauriges Ende einer Streifenfahrt -Waschbär stirbt auf der Autobahn

Frankfurt am Main/Darmstadt-Weiterstadt (ots)

Die Rückfahrt einer Streife der Bundespolizei endete am Mittwochmorgen für einen Waschbären auf A5 in Richtung Frankfurt tödlich. In Höhe der Ausfahrt Weiterstadt lief das Tier plötzlich auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Einsatzfahrzeug erfasst. Die Beamten stoppten sofort und fanden das schwer verletzte Tier auf dem Standstreifen. Um das Tier nicht weiter leiden zu lassen, erlösten sie es letztlich mit zwei Schüssen aus der Dienstwaffe. Mitarbeiter der Straßenmeisterei nahmen sich später dem toten Waschbären an und entfernten ihn von der Autobahn.

