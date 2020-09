Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Geld gestohlen; Gerlingen: 19-Jähriger flüchtet vor Kontrolle; 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Hemmingen: Geld gestohlen

Ein Angestellter einer Firma in der Bahnhofstraße in Hemmingen verließ am Montag zwischen 17:35 Uhr und 17.45 Uhr kurz sein Büro um ein Hoftor zu schließen. Diese Abwesenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, begab sich ins Büro und stahl eine vierstellige Bargeldsumme. Das Polizeirevier Ditzingen bittet unter Tel. 07156 4352 0 um Zeugenhinweise.

Gerlingen: 19-Jähriger flüchtet vor Kontrolle

Ein 19-Jähriger flüchtete am Montag gegen 18:30 Uhr im Friedhofweg in Gerlingen vor einer Polizeistreife und leistete bei seiner Festnahme auch noch Widerstand. Der junge Mann wurde von der Streifenbesatzung zunächst angesprochen, da er auf einem Fahrrad fahrend ein Mobiltelefon benutzte. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er auf seinem Fahrrad, konnte jedoch durch einen der Beamten eingeholt werden. Als beide in diesem Moment stürzten, widersetzte sich der 19-Jährige mit vollem Körpereinsatz seiner Festnahme, konnte sich auch zunächst losreißen und davonlaufen. Die Polizisten holten ihn aber kurz darauf wieder ein und nahmen ihn fest. Bei der Flucht versuchte der 19-Jährige noch ein Tütchen unter einem geparkten Pkw zu verstecken. In dem Tütchen befanden sich mutmaßlich Betäubungsmittel. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Gerlingen: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich mit seinem Fahrzeug am Montag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen abgestellten Nissan. Es wurde hierbei ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07156 4352 0 zu melden.

