Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vorfahrt an der Kreuzung missachtet

Bergisch Gladbach (ots)

Auf der Wipperfürther Straße in Bensberg hat sich gestern Nachmittag (24.03.) gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignet.

Eine 44-jährige Bergisch Gladbacherin war mit ihrem Renault auf der Wipperfürther Straße in Richtung Bensberg unterwegs.

Ein 22-jähriger Mann aus Bergisch Gladbach wollte mit seinem Ford aus der Straße Burggraben in die Wipperfürther Straße einbiegen. An der Kreuzung stoppte er am Stop-Zeichen, um nach dem Verkehr auf der Vorfahrtstraße zu sehen und bog dann ab. Dabei hatte er offenbar den Renault übersehen, so dass die beiden Wagen kollidierten.

Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. (ct)

