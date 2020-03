Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher verursachen hohen Sachschaden am Kindergarten

Leichlingen (ots)

Gestern Vormittag (23.03.), um kurz vor 12 Uhr, stellten zwei Mitarbeiterinnen einer Kindertagesstätte in Witzhelden einen Einbruch fest.

Die Frauen fanden an mehreren Fenstern und Türen der Einrichtung in der Straße Am Wasserturm diverse Hebelspuren vor. Offenbar gelangten die unbekannten Täter trotz massiver Hebelversuche nicht in die Räume und scheiterten. Die Tat muss in den vergangenen zwei Wochen passiert sein.

Der Sachschaden, den die Täter dabei verursachten, wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Der Erkennungsdienst wurde für eine Spurensicherung angefordert.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 117

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell