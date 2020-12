Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: B 437 in Stadland wegen eines Verkehrsunfalls voll gesperrt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Dezember 2020, musste die B 437 in Stadtland wegen eines Verkehrsunfalls mit einem Sattelzug voll gesperrt werden.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus dem Raum Wittmund mit seinem Sattelzug die B 437 in aus Schwei kommend in Richtung Diekmannshausen. Ausgangs einer Linkskurve kam er in Höhe der Olympiastraße aus Unachtsamkeit nac h rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen wasserführenden Graben.

Der 49-Jährige blieb unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug ein Schaden von 3.000 Euro. Für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße etwa von 17:00 Uhr bis 19:20 Uhr voll gesperrt.

