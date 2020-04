Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Überfall auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 07:30 Uhr, forderte ein unbekannter Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld und Zigaretten in einem Kiosk an der Horster Straße. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß. Die Beute verstaute er in einem roten Stoffbeutel mit der Aufschrift REWE. Personenbeschreibung: männlich, ca. 190cm, muskulös, sprach mit Akzent Bekleidung: schwarze Sweatjacke mit der Aufschrift Nike, Sturmhaube, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

