Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Spritdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag 19:00 Uhr und Montag 17:00 Uhr den Tankdeckel einer MAN Zugmaschine am Marler Damm aufgebrochen. Aus dem Tank entwendeten sie den Kraftstoff. An dem Fahrzeug entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

