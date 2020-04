Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Physiotherapiepraxis auf dem Scheideweg ein und drangen dann ein. In der Praxis suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Auf der Voßstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in eine Büro ein, nachdem sie zuvor ein Fenster eingeschlagen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden nicht gestohlen.

Herten

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag auf dem Gelände eines Autohauses an der Kaiserstraße das Fenster eines Opel Coras ein, öffenten dann die Motorhaube des Autos und bauten Motorteile und die Frontscheibenwischer ab. Mit den ausgebauten Teilen flüchteten sie.

Freitag, in der Zeit von 19.45 bis 23.50 Uhr, stiegen unbekannte Täter auf einen Balkon, hebelten dann eine Tür auf und drangen in ein Wohnhaus auf der Straße In der Feige ein. Die Täter stahlen ein Iphone und eine Armbanduhr.

Waltrop

Drei bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag, gegen 3.45 Uhr, auf der Dortmunder Straße mit einem Gullydeckel, die Eingangstür einer Parfümerie einzuwerfen. Die Glasscheibe splitterte zwar, zersprang allerdings nicht. Ein Zeuge war aufmerksam geworden und störte die Täter. Diese ließen von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Bei den Täter handelt es sich nach den Angaben des Zeugen um Jugendliche. Einer war etwa 1,80 Meter groß, die beiden anderen etwa 1,70 Meter groß. Alle waren schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Zwei Täter trugen Tainingsjacken, einer einen Pullover. Alle hatten rot-weiße Taschen dabei.

Gladbeck

Nach Aufhebeln der Tür drangen unbekannte Täter am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, in ein Imbissgeschäft auf der Voßstraße ein. Die Täter versuchten hier, einen Geldspielautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Als die Täter das bemerkten flüchteten sie. Beide hatten Kapuzenpullover an. Der eine einen grauen, der andere einen schwarzen. Bereits in der Nacht zu Samstag waren unbekannte Täter bereits in die gleiche Imbissstube eingedrungen. Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und brachen hier den Geldspielautomaten auf und stahlen daraus Bargeld. Ebenfalls in der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Voßstraße ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertgegenstände. Eine detaillierte Schadensmeldung liegt derzeit noch nicht vor. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Von einem Firmengelände an der Dechenstraße stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag umfänglich Kupferkabel. Die Täter waren auf das Gelände gelangt, nachdem sie mit ein Loch in einen Stahlmattenzaun geschnitten hatten.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

