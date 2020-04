POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen

Am Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten Mazda CX-5 an der Von-Bruchhausen-Straße. Beschädigt wurde die rechte Fahrzeugseite. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Citroen Berlingo an der Halterner Straße. Eine Zeugin hatte einen schwarzen BMW 3er Baureihe bei dem Unfall beobachtet. Vor Ort blieb einen Radkappe von einem BMW zurück. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Morgen, zwischen 04:00 Uhr und 07:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf der Händelstraße zwei geparkte Autos. An dem schwarzen VW und dem grauen Ford entstand insgesamt geschätzter Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier gegen den VW gefahren. Durch die Wucht des Aufprall wurde der VW gegen den Ford geschoben. Anschließend flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung. Aufgrund des Schadenbildes vor Ort ist davon auszugehen, dass auch das Auto des Verursachers schwer beschädigt ist.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

