Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Brand in einer Doppelgarage auf der Elper Straße

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 9.30 Uhr, wurde festgestellt, dass es in einer Doppelgarage auf der Elper Straße aus unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen war. Als die Feuerwehr vor Ort war, war der Brand bereits selbständig erloschen. In der Garage befanden sich zwei Autos und Gartengeräte, die durch das Feuer beschädigt wurden. Der entstandene Schaden wir auf 60000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zu Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell