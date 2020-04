Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rentitenter Mann in Gewahrsam genommen

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 18.50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn auf der Recklinghauser Straße. Als er seinen Sohn ermahnte, mischten sich ein 31-Jähriger und einem 27-Jähriger, beide aus Castrop-Rauxel, ein. Im weiteren Verlauf stießen beide den 44-Jährigen vom Fahrrad und schlugen auf ihn ein. Durch den Angriff wurde der 44-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten. Beide konnten kurze Zeit später an einer Bushaltestelle auf der Ickerner Straße angetroffen werden. Hier waren sie mit anderen bislang unbekannten Personen in Streit geraten. Dabei hatte der 31-Jährige ein Multitool in der Hand. Damit beschädigt er die Scheibe der Fahrplanauskunft am Wartehäuschen. Es entstand etwa 200 Euro Sachschaden. Da der 31-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Strataten ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Nach Ausnüchterung wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

