POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter zündet Kinderwagen in Mehrfamilienhaus an

Samstag, gegen 23.30 Uhr, bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Bochumer Straße einen unbekannten Mann im Hausflur des Hauses. Der Anwohner beobachtete den Mann durch den Türspion. Als das Flurlicht ausging, stellt er einen Feuerschein fest. Er öffnete seine Wohnungstür und sah, wie der Mann einen im Flur abgestellten Kinderwagen in Brand setzte. Er sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Der Anwohner konnte den Brand des Kinderwagens löschen und benachrichtigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr aufgegriffen werden. Der Täter war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und hatte dunkel nach hinten gegelte Haare. Er trug vermutlich eine schwarze Lederjacke mit weißen Streifen am Ärmel und eine dunkle Jeans. An der rechten Schläfe hatte eine eine ältere Platzwunde mit Krustenbildung. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

